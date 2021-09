Rita Dalla Chiesa contro la burocrazia italiana: “Persi tanti posti di lavoro” – FOTO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Denuncia importante quella fatta Dalla conduttrice televisiva. Rita Dalla Chiesa, indimenticabile volto di Forum, si scaglia contro la burocrazia del Paese. La romana d’adozione Rita Dalla Chiesa è uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Denuncia importante quella fattaconduttrice televisiva., indimenticabile volto di Forum, si scaglialadel Paese. La romana d’adozioneè uno dei… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

1GROSSI : RT @ParcodiGiacomo: 'Proprio perché è tutto così doloroso, perché i genitori non si attrezzano e non si fanno il green pass?' Cara Rita Dal… - missypippi : RT @ParcodiGiacomo: 'Proprio perché è tutto così doloroso, perché i genitori non si attrezzano e non si fanno il green pass?' Cara Rita Dal… - K274863601 : RT @ParcodiGiacomo: 'Proprio perché è tutto così doloroso, perché i genitori non si attrezzano e non si fanno il green pass?' Cara Rita Dal… - EdoCortese : @fuoridalcorotv Il denaro fatto con la vita degli altri, la politica corrotta, l'ingiustizia Che tristezza vedere l… - Giusepp66890796 : RT @DavideRicci1973: Dopo i cinghiali avvistati in pieno quartiere Umberto I a La Spezia, ecco uno scatto di ieri a Genova. Non sento ragli… -