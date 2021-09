Ripresa post pandemia | nuovo accordo Confindustria Lombardia-banche

(Di mercoledì 22 settembre 2021) (Teleborsa) – Presentato oggi, mercoledì 22 settembre, a Milano, presso la sede degli industriali lombardi, ildi collaborazione trae Banco BPM BNL Gruppo BNP Paribas , Intesa Sanpaolo e UniCredite le principaliitaliane – si legge – hanno condiviso la necessità di rinnovare la collaborazione aggiornando l’siglato nel 2019, alla luce delle mutate condizioni del contesto economico causate dallae dalla trasformazione industriale, economica e sociale ormai in atto, con l’obiettivo di favorire il rilancio del sistema produttivo regionale. Per il Presidente diMarco Bonometti “questa iniziativa ...

L'accordo, esteso su richiesta di Confindustria Lombardia al Gruppo Lombardo della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, individua gli ambiti prioritari per il sostegno alla ripresa del sistema produttivo regionale. Sostegni per la ripresa delle attività produttive colpite dall'epidemia da covid - 19. L'amministrazione comunale di Predappio ha elaborato un nuovo bando per concentre altri contributi alle imprese che ne avranno i requisiti.