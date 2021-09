Rinnovo Bernardeschi | Allegri ha deciso il futuro dell’attaccante

(Di mercoledì 22 settembre 2021)verso ilcon la Juventus:vorrebbe tenere in rosa l’esterno bianconero. Le ultime Federicoe la Juventus verso ildel contratto. L’esterno è in scadenza nel prossimo giugno ma potrebbe proseguire la propria avventura in bianconero. Secondo quanto riportato da todofichajes.com, infatti,vorrebbe confermareanche nella rosa dei prossimi anni. Nei prossimi mesi la dirigenza della Juve potrebbe così discutere ilanche con l’esterno bianconero e della Nazionale campione d’Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Deciso il futuro di #Bernardeschi - JuventusSavoie : RT @TUTTOJUVE_COM: Juve, Bernardeschi verso il rinnovo? - CampiMinati : Se critichi Chiesa e Kulusevski ma appoggi il rinnovo a Bernardeschi, secondo me non fai il bene della Juventus. Be… - LordGalurd : Io dopo aver letto della possibilità del rinnovo contrattuale di Bernardeschi #SpeziaJuve #jvtblive - gilnar76 : Bernardeschi verso il rinnovo: Allegri ha deciso. Ultime #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Bernardeschi

O la Juventus, in attesa di risolvere la grana Dybala sul(e il tempo che scorre verso ... Senza impegnarsi troppo a livello economico e puntando magari a cedere uno tra, Ramsey e ......il signor Daniele Rugani sarebbe stato sbolognato a scadenza di contratto prima del, una ...a 40 milioni di Euro? Non è che da un momento all'altro ci troviamo un nuovo Federico? ...Possibili novità per il futuro di Federico Bernardeschi. Il centrocampista o all’occorrenza esterno d’attacco e tuttofare potrebbe rinnovare il proprio accordo con la Juventus. In scadenza di contratt ...Bernardeschi verso il rinnovo con la Juventus: Allegri vorrebbe tenere in rosa l’esterno bianconero. Le ultime Federico Bernardeschi e la Juventus verso il rinnovo del contratto. L’esterno è in scaden ...