Rincaro del pane, Confcommercio Campania lancia l’allarme. Vertice alla Regione: Intervenga il Governo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stamane il presidente Unipan-Confcommercio Campania Domenico Filosa è stato ascoltato, su sua richiesta, dalla Commissione Agricoltura della Regione Campania, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e del presidente della Commissione Francesco Saverio Borrelli. L’audizione era stata richiesta dallo stesso Filosa, per illustrare la drammatica situazione in cui si trovano i panificatori a causa degli incrementi abnormi del costo delle materie prime alimentari ed energetiche che stanno mettendo in ginocchio le 4 mila imprese campane della panificazione e rischiano di provocare un aumento drammatico, a carico dei consumatori, del costo del pane. alla riunione hanno partecipato anche l’Associazione provinciale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Stamane il presidente Unipan-Domenico Filosa è stato ascoltato, su sua richiesta, dCommissione Agricoltura dellapresenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo e del presidente della Commissione Francesco Saverio Borrelli. L’audizione era stata richiesta dallo stesso Filosa, per illustrare la drammatica situazione in cui si trovano i panificatori a causa degli incrementi abnormi del costo delle materie prime alimentari ed energetiche che stanno mettendo in ginocchio le 4 mila imprese camdella panificazione e rischiano di provocare un aumento drammatico, a carico dei consumatori, del costo delriunione hanno partecipato anche l’Associazione provinciale ...

