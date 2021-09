(Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono passati quasi 6 anni dall’ultimo disco die la cantante (che è la più ricca al mondo) ha più volteto del suo prossimo lavoro promettendo che sarebbe uscito “presto”, quindi ormai è dura fidarsi. In ogni caso ieri sera durante la presentazione di ‘Savage X Fenty Show Vol 3’ la stilista è tornata are della sua nuova musica ed ha descritto il prossimo disco. “una cosa che non vi aspettate. Tutto quello che conoscete e sapete sunonquello che ascolterete. Posso dire che sto davvero sperimentando. Perché la musica èil fashion. Dovresti essere libero di giocare e vestire quello che ti pare, tratto la musica allo stesso modo. Mi sto divertendo eun disco completamente diverso dai precedenti, questo è ...

Advertising

BITCHYFit : Rihanna parla del suo nuovo album e svela come sarà - StraNotizie : Rihanna parla del suo nuovo album e svela come sarà - improtass : RIHANNA CHE PARLA DEL PROSSIMO ALBUM… POTREI ANCHR MORIRE -

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna parla

La Repubblica

, solitamente star dell'evento, è invece arrivata all'ultimo minuto insieme al nuovo ... Sidell'ennesimo omaggio a Kanye West e il suo nuovo album Donda , ma Kim e le sue sorelle ci hanno ...'Ascolto molta musica, so tutto die Beyoncé. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta'. E aggiunge: 'Una concorrente che mi spaventa molto è Alba Parietti. Ha detto che ...Un modello di Tory Burch spring summer 2022 (Afp). La nuova moda della borghesia. La borghesia è salva. E ci saranno a Londra e la prossima settimana a Milano: il presidente Biden chiude in entrata ma ...Per questo abbiamo raccolto 10 look che ricorderemo a lungo: dalla coppia Rihanna - A$ap Rocky in Balenciaga alle trasparenze di Zoe Kravitz in Saint Laurent, dall’enigmatica Kim Kardashian sempre in ...