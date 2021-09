Riforma pensioni 2022, novità in arrivo per i lavori usuranti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Potrebbero esserci delle importanti novità in arrivo, per quanto riguarda i lavori usuranti, nell’ambito della Riforma delle pensioni Manca ormai sempre più poco tempo alla scadenza di Quota 100 che permette, ad oggi, di andare in pensione anticipatamente. Allo scadere della misura, il 31 dicembre 2021, il governo Draghi dovrebbe già aver varato una nuova L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 22 settembre 2021) Potrebbero esserci delle importantiin, per quanto riguarda i, nell’ambito delladelleManca ormai sempre più poco tempo alla scadenza di Quota 100 che permette, ad oggi, di andare in pensione anticipatamente. Allo scadere della misura, il 31 dicembre 2021, il governo Draghi dovrebbe già aver varato una nuova L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

L_Economia : La commissione sui cosiddetti lavori gravosi ha chiuso l’istruttoria per allargare l’elenco delle professioni parti… - inail_gov : @elsafornero: 'per la riforma delle pensioni sarebbe stato necessario più dialogo e comunicazione ai cittadini'. 'L… - MatteoSchiavo18 : @arrow_michelle @brandobenifei @mattino5 La gente non vota qualcuno per abbassare le pensioni, se non si trova un m… - ServiziAlLavoro : Incontro Draghi-Sbarra, i temi sul tavolo - Adnkronos ... dalla riforma fiscale a quella delle pensioni, dalla rifo… - GPartiteIva : Riforma Pensioni: APE Sociale per i gravosi dopo quota 100 ?????? -