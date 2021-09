Riforma penale Cartabia | il Senato approva il primo articolo con 208 a favore e 28 contrari Circa cinquanta assenti nella maggioranza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilhato con 208 sì e 28 no la fiducia aldei due articoli delladel processo: si tratta di quello che definisce i contorni della delega al governo, mentre il secondo modifica direttamente il codicee quello di procedura. Una cinquantina iri dellarisultatialla chiama. Il disegno di legge, voluto dalla ministra della Giustizia Marta– e giàto dalla Camera prima della pausa estiva – introduce il controverso meccanismo dell’improcedibilità, per cui il processo si estingue alla scadenza di determinati termini di fase: due anni per l’Appello e uno per la Cassazione, prolungabili rispettivamente di ...