Riforma Catasto e rischio nuova patrimoniale | il Piano del Governo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il caro-bollette (con ilancora a lavoro per evitare il primo scivolone d’autunno), è già tempo di un’ altra “bomba” da disinnescare. Redistribuire il carico fiscale sulla casa adeguando le rendite ai valori di mercato, senza però far crescere l’importo complessivo delle tasse sul mattone, “salvando” l’abitazione principale : l’esecutivo va avanti sulla “sfida”, decisamente complessa, con l’obiettivo di sterilizzare gli effetti della, rincorrendo l’invarianza di gettito. Decisamente impegnativa la strada imboccata: ancora una volta bisognerà fare lo slalom tra gli ostacoli prima di tagliare il traguardo, salvo, ovviamente, riuscire a aver mettere d’accordo le diverse sensibilità della maggioranza che sulle tasse sul mattone promette scintille. Come ricostruisce oggi il Sole24Ore, si va comunque avanti ...

VENEZIA - Ladelnon si può trasformare in un aumento della tassazione sulle abitazioni di proprietà perché 'tassare le abitazioni di proprietà più di quanto non si faccia ora è davvero una follia '...'Forza Italia respinge fermamente ogni tentativo di aumentare le tasse, dirette o indirette, ne' tantomeno attraverso ladegli estimi catastali'. Cosi' sui social il deputato, Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza del partito. 'Su questo - ha aggiunto - saremo intransigenti: siamo il ...Presentato l'osservatorio immobiliare Fiaip Toscana: bene il residenziale, è ancora crisi per i fondi commerciali e gli uffici, penalizzati dallo smart working ...Il leader di Azione interviene sulla nuova riforma fiscale. (LaPresse) – “Ci sono rischi molto seri che si creino disuguaglianze, fossi il Governo mi asterrei per il momento”. Così il candidato sindac ...