Ricette Fulvio Marino | pita greca integrale farcita

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Altra golosa ricetta dioggi 22 settembre 2021 con lapreparata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.cotta in forno o nella padella antiaderente e in ogni caso è una vera bontà da provare subito. Con le sueci mostra come si preparano pane, focacce, pizze e tante altre cose in casa. Lacon ripieno classico di pollo cotto, salsa allo yogurt greco, lattuga, pomodori e via possiamo mangiarla. Non perdete questa e le altreE’ sempre mezzogiorno con; ecco la ricetta di oggi della...