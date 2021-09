Riapre a Roma villa Poniatowsky per nuovo allestimento del Museo Etrusco ‘Villa Giulia’ (Di mercoledì 22 settembre 2021) Triplice festa al Museo Etrusco di villa Giulia a Roma: dopo due anni, Riapre l’attigua villa Poniatowski; dopo otto anni, tornano a essere esposti i corredi delle tombe principesche Barberini e Bernardini scoperte a Palestrina, nel loro nuovo allestimento; e in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal ministero della Cultura, arriva sabato e domenica a villa Giulia la ‘Festa Etrusca’ di archeostoria dedicata alla divulgazione culturale e artistica, con laboratori per i più giovani, musiche e figuranti per ricreare la storica atmosfera del mondo Etrusco. Aperta nel 2012, villa Poniatowski ospitava nelle sue dieci sale i due corredi funebri, ma a partire dall’anno seguente, con ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Triplice festa aldiGiulia a: dopo due anni,l’attiguaPoniatowski; dopo otto anni, tornano a essere esposti i corredi delle tombe principesche Barberini e Bernardini scoperte a Palestrina, nel loro; e in coincidenza con le Giornate Europee del Patrimonio promosse dal ministero della Cultura, arriva sabato e domenica aGiulia la ‘Festa Etrusca’ di archeostoria dedicata alla divulgazione culturale e artistica, con laboratori per i più giovani, musiche e figuranti per ricreare la storica atmosfera del mondo. Aperta nel 2012,Poniatowski ospitava nelle sue dieci sale i due corredi funebri, ma a partire dall’anno seguente, con ...

Advertising

roby8993 : RT @zephyrus_ads: Terzo giorno di nido a Roma. Quattro maestre in quarantena. Col #greenpass si riapre in sicurezza. - HolidayHomeRoma : Roma, riapre l’ Auditorium della Conciliazione: inaugurazione della Sala dell’ Arte - saporicondivisi : Riapre il 23 settembre Idylio by Apreda, il ristorante del The Pantheon Iconic Rome Hotel di Roma. - lextraweb : Roma, l'Auditorium della Conciliazione riapre e inaugura il nuovo spazio della Sala dell'Arte -… - andliuz : RT @albertolupini: A Roma riapre il Mercato Centrale con tante novità -