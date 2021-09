Renzi “Il Governo deve arrivare a fine legislatura”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Se qualcuno immagina che dobbiamo fare un nuovoè fantapolitica, l’esecutivo sta andando bene, è stimato ed autorevole, poi i partiti fanno i giochini, lasciamoli giocare, ma questoalladella, senza inciuci e rimpasti. Non ha senso in questo momento”. A sostenerlo il leader di Italia Viva Matteoospite di Tg2 Post, il quale alla domanda sul futuro del premier afferma: “Draghi può fare tutto, il presidente del Consiglio, della Repubblica, della Commissione Europea”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Alla fine, la certezza è che il referendum di Renzi è sparito dai radar e pure Salvini non vuole ... la proposta potrebbe finire presto sul tavolo del governo e viaggiare separata rispetto alla manovra. Matteo Renzi senza mezzi termini al Senato. Il leader di Italia Viva è intervenuto per la dichiarazione di voto sulla delega al governo per la riforma del processo penale e ha iniziato il suo discorso ... ROMA (ITALPRESS) - "Se qualcuno immagina che dobbiamo fare un nuovo governo è fantapolitica, l'esecutivo sta andando bene, è stimato ed autorevole, poi i ... Così cambia il processo penale. Critico il M5S: pannicello caldo. Defezioni anche in Forza Italia. Giovedì il voto finale ...