Reinserimento detenuti, protocollo intesa tra Ministero Giustizia e Roma Capitale (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma – Firmato il protocollo d’intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia – Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per favorire il Reinserimento sociale delle persone private della libertà personale. Il protocollo prevede la fruizione della diversificata ed articolata offerta di servizi in ambito socio assistenziale, culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, attività anagrafiche e di stato civile erogati da Roma Capitale in favore della popolazione reclusa negli Istituti di Pena inseriti nel territorio cittadino. Obiettivo è favorire il Reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure di privazione della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 settembre 2021)– Firmato ild’trae ildella– Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per favorire ilsociale delle persone private della libertà personale. Ilprevede la fruizione della diversificata ed articolata offerta di servizi in ambito socio assistenziale, culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, attività anagrafiche e di stato civile erogati dain favore della popolazione reclusa negli Istituti di Pena inseriti nel territorio cittadino. Obiettivo è favorire ilsociale delle persone sottoposte a misure di privazione della ...

