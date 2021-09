Regioni | da ottobre 80% capienza per cinema | teatri Già ok per sci

Advertising

rtl1025 : ?? Rivedere i limiti alla partecipazione del pubblico agli spettacoli dal vivo e portare all'80% la capienza di… - sole24ore : ?? Scossa sui vaccini: la corsa al Green pass fa volare le prenotazioni nelle Regioni: - ninda1952 : RT @RaiNews: Conferenza delle Regioni - ciclocrosstweet : Il 3° Gp Città di #Jesolo, il 2 ottobre, aprirà il Trofeo Triveneto #ciclocross: 13 le tappe per la storica competi… - mr_kubra : RT @stebellentani: La Conferenza delle Regioni chiede al Governo di aumentare la capienza 'all'80% per cinema, teatri e stadi entro ottobre… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni ottobre

Entilocali-online

Le due tasse sulla proprietà dell'auto le conoscono tutti. Una è il bollo , da versare alle. Una seconda è il superbollo, per le vetture più potenti. Ma la futura riforma fiscale del .... ...Nella lista anche palazzetti dello sport e stadi per rivedere i limiti alla partecipazione del pubblico a eventi sportivi e culturali. Lo sci ha già previsto un suo protocolloDal 28 settembre al 3 ottobre tanti appuntamenti tra cinema, documentari, arte, fumetti, musica, cibo, incontri ed eventi speciali ...Il protocollo individua i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov2 per la ripresa delle attività all'interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagio ...