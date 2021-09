Regione Lombardia diventa monocolore | tutti della Lega i ruoli che contano E continua la campagna acquisti di Salvini | nuovi arrivi dopo le comunali

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “È una cosa a cui lavoravamo da tempo”, ha detto Matteopocoaver annunciato il passaggio alladi tre esponenti di Forza Italia, tra cui spicca il presidente del consiglio regionaleAlessandro Fermi. Ma il fatto che la fuoriuscita sia avvenuta proprio oggi non è un caso: è la mossa con cui il leadercerca di uscire dall’angolo in cui è finito, sia a livello nazionale che lombardo. Da un lato la sua linea anti Green Pass è stata contestata da altri maggiorenti del partito, come il ministro Giancarlo Giorgetti e i governatori, Massimiliano Fedriga in primis. Dall’altro lato la spaccatura sulla questione vaccini ha portato proprio ieri l’eurodeputata e pasionaria no-vax Francesca ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia

... dice Alfonso Tentori, direttore commerciale Imprese Direzione RegionaleNord Intesa Sanpaolo sottolineando che "la forte concentrazione in questadelle aree distrettuali con ...... inci sono trenta impianti tra discariche e termovalizzatori: noi sindaci dei comuni del Lazio non sappiamo dove smaltire i nostri rifiuti. In questi anni la, che vuole smaltire ...Secondo l'ultimo rapporto di Cittadinanzattiva sulla scuola, sono troppi gli edifici senza documentazione edilizia in regola. Tante le classi sovraffollate (specie alle superiori). E in alcune zone d' ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 Settembre 2021 – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, di concerto con l’assessore all’Ambiente e Clima, ha appr ...