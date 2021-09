Reddito cittadinanza | Renzi | “Alimenta voto di scambio | allucinante”

(Di mercoledì 22 settembre 2021) “Ildicondanna alla povertà permanente, uno diventa dipendente dal politico, specie al Sud, eildi. E’”. Lo ha detto Matteoa Tg2 Post. “Grazie a Draghi c’è un governo autorevole che deve arrivare a fine legislatura senza inciuci e rimpasti – ha detto ancora– Non ha senso in questo momento Per il futuro Draghi può fare di tutto, il presidente del Consiglio un’altra volta, il presidente della Repubblica, il presidente della Commissione europea, il presidente del Consiglio europeo, il segretario generale della Nato”. “Che i parlamentari volessero avere un regime a parte è inaccettabile, noi lo abbiamo detto a luglio a Fico e Casellati. Se non vuoi fare il vaccino, paghi il tampone. ...

fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Salvini sul reddito di cittadinanza: “Stiamo regalando miliardi a chi si rifiuta di lavorare”. E a lu… - SkyTG24 : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 89 denunciati a Brescia - LegaSalvini : ++ ???? IL GIORNALE: «L’ULTIMA TRUFFA COL REDDITO DI CITTADINANZA: ‘RUBATI’ 500MILA EURO» ++ - Presente_3 : @flayawa Il reddito di cittadinanza, paga. - FPennabianca : RT @Vince7914: Insomma se lavori devi vaccinarti o fare il tampone altrimenti ti levano lo stipendio, sei un fannullone? Tranquillo stai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza

Ruggero Bianchi e la moglie sono indagati dalla procura di Velletri - l'inchiesta è chiusa - per aver chiesto e ottenuto ildisenza averne titolo, poi revocato, del quale - ...Il leader di Italia Viva ha poi affrontato il tema relativo aldisecondo il quale 'condanna alla povertà permanente', per cui 'u no diventa dipendente dal politico, specie al ...L'aggressione nel pomeriggio davanti alla casa di famiglia dove c'era una troupe della trasmiassione La vita in diretta". Tre giorni di prognosi per i calci e i pugno ...La Russa ha precisato che, il sostegno a Vittorio Masci, è fondamentale poiché la sua trasparenza, la sua coerenza, sono la sua stella polare. I candidati sono sostenuti dalle liste dei partiti, dai s ...