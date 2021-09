Red Ronnie si rifiuta di esibire il green pass. Il direttore del Museo di Messina chiama la polizia (video) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Red Ronnie, il popolare conduttore, a valanga contro il green pass. Lui ne è fornito, ma contesta il principio, pertanto il Museo di Messina dove si era recato pr vedere i Caravaggio, gli ha vietato l’ingresso. La vicenda è stata raccontata sui social dallo stesso Red Ronnie, all’anagrafe Gabriele Ansaloni: “Non ci hanno fatto entrare al Museo di Messina – ha scritto – Fabio Di Bella (un suo amico messinese, ) voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. All’ingresso ci hanno chiesto di esibire il pass-Verde. Io ce l’avevo, perché ho fatto il tampone il giorno prima per prendere l’aereo, ma non intendevo mostrarlo”. Trasferta messinese movimentata per il popolare critico musicale. Red Ronnie: ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Red, il popolare conduttore, a valanga contro il. Lui ne è fornito, ma contesta il principio, pertanto ildidove si era recato pr vedere i Caravaggio, gli ha vietato l’ingresso. La vicenda è stata raccontata sui social dallo stesso Red, all’anagrafe Gabriele Ansaloni: “Non ci hanno fatto entrare aldi– ha scritto – Fabio Di Bella (un suo amico messinese, ) voleva portarmi a vedere i due quadri di Caravaggio. All’ingresso ci hanno chiesto diil-Verde. Io ce l’avevo, perché ho fatto il tampone il giorno prima per prendere l’aereo, ma non intendevo mostrarlo”. Trasferta messinese movimentata per il popolare critico musicale. Red: ...

salvloxx : @perchetendenza che brutto tracollo red ronnie - SecolodItalia1 : Red Ronnie si rifiuta di esibire il green pass. Il direttore del Museo di Messina chiama la polizia (video)… - Maselli_Andrea : RT @neXtquotidiano: Red Ronnie si rifiuta di mostrare il green pass e non lo fanno entrare al museo | VIDEO - MikeZapMG : RT @TheBanale: Come si vede Red Ronnie nella sua testa. - Reshep86 : Si sta come Red Ronnie Senza green pass Fuori dal museo. #poesiecontemporanee #RedRonnie -