Ultime Notizie dalla rete : Red Bull Red Bull insiste, a Monza solo incidente gara Il Gp di Russia di domenica prossima riproporrà la sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, protagonisti dell'incidente a Monza di cui è stato ritenuto responsabile l'olandese della Red Bull ma sia il pilota, sia il team sembrano non aver cambiato idea su quanto accaduto. "Continuo a essere convinto che sia stato un incidente di gara dopo che Max aveva visto uno spazio per ...

F3 - Sochi 2021: anteprima e orari del weekend Il norvegese, pupillo Red Bull, è inseguito da Doohan: l'alfiere di Trident ha 150 punti e, con tre gare ancora da disputare, il margine non è così grande. Anche Clément Novalak di ART Grand Prix può ...

Honda dà la carica a Red Bull, così è cambiata la batteria della power unit Autosprint.it Honda svela gli ultimi aggiornamenti sulla power unit Alla fine di questa stagione cesserà la presenza della Honda come motorista in Formula 1, almeno a livello ufficiale. Il supporto dei giapponesi alla Red Bull infatti terminerà in maniera definitiva s ...

