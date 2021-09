Recovery, Cottarelli: “Spendere al meglio fondi per istruzione, bene per crescita e giustizia sociale” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Investire nella pubblica istruzione è fondamentale” anche ai fini della crescita e il Pnrr mette a disposizione risorse che “bisogna Spendere al meglio”. A sottolinearlo l’economista Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, intervenendo alla presentazione del volume collettivo ‘Conoscenza, competenza, creatività, crescita’, curato da Mario D’Ali’, oggi presso il Centro studi americani. L’Italia è oggi “all’ultimo posto in Europa per spesa universitaria pro capite. Siamo anche agli ultimi posti in Europa per disponibilità di asili nido – ha proseguito Cottarelli – con enormi differenze territoriali nella disponibilità”. Alle elementari e negli altri corsi di studio “non abbiamo classi pollaio – ha osservato- abbiamo insegnanti poco pagati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Investire nella pubblicaè fondamentale” anche ai fini dellae il Pnrr mette a disposizione risorse che “bisognaal”. A sottolinearlo l’economista Carlo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici, intervenendo alla presentazione del volume collettivo ‘Conoscenza, competenza, creatività,’, curato da Mario D’Ali’, oggi presso il Centro studi americani. L’Italia è oggi “all’ultimo posto in Europa per spesa universitaria pro capite. Siamo anche agli ultimi posti in Europa per disponibilità di asili nido – ha proseguito– con enormi differenze territoriali nella disponibilità”. Alle elementari e negli altri corsi di studio “non abbiamo classi pollaio – ha osservato- abbiamo insegnanti poco pagati ...

Advertising

fisco24_info : Recovery, Cottarelli: 'Spendere al meglio fondi per istruzione, bene per crescita e giustizia sociale': 'Investire… - italiaserait : Recovery, Cottarelli: “Spendere al meglio fondi per istruzione, bene per crescita e giustizia sociale” - NewsPadania : RT @startup_italia: L’Osservatorio di Cottarelli avverte: “le 42 condizioni” per avere i soldi del Recovery “sono molte” e “sorge qualche d… - startup_italia : L’Osservatorio di Cottarelli avverte: “le 42 condizioni” per avere i soldi del Recovery “sono molte” e “sorge qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Cottarelli Recovery Plan, quel moltiplicatore emozionale che aiuterà le nostre Pmi ...9% del Fondo Monetario e il 6% dell'Osservatorio sui Conti Pubblici di Cottarelli . Dall'altra, ...trovarlo per forza a meno che non si voglia rinunciare alla irripetibile occasione offerta dal Recovery ...

Pil e Green Pass, Cernobbio soffia nelle vele di Draghi ... oltre ai 248 miliardi del Recovery e a una serie di fattori - la corsa dei vaccini su tutti - che ... Carlo Cottarelli la mette giù così in un'intervista a Huffpost : 'Sono relativamente ottimista sul ...

Recovery, Cottarelli: "Spendere al meglio fondi per istruzione, bene per crescita e giustizia sociale" Adnkronos Recovery, Cottarelli: “Spendere al meglio fondi per istruzione, bene per crescita e giustizia sociale” “Investire nella pubblica istruzione è fondamentale” anche ai fini della crescita e il Pnrr mette a disposizione risorse che “bisogna spendere al meglio”. A sottolinearlo l’economista Carlo Cottarelli ...

...9% del Fondo Monetario e il 6% dell'Osservatorio sui Conti Pubblici di. Dall'altra, ...trovarlo per forza a meno che non si voglia rinunciare alla irripetibile occasione offerta dal...... oltre ai 248 miliardi dele a una serie di fattori - la corsa dei vaccini su tutti - che ... Carlola mette giù così in un'intervista a Huffpost : 'Sono relativamente ottimista sul ...“Investire nella pubblica istruzione è fondamentale” anche ai fini della crescita e il Pnrr mette a disposizione risorse che “bisogna spendere al meglio”. A sottolinearlo l’economista Carlo Cottarelli ...