Reazione a Catena 22 settembre 2021: i Fraintesi vincono 66mila euro (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, mercoledì 22 settembre 2021. Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi nuovamente campioni i Fraintesi, tre ragazzi di Avellino che, essendosi allenati al telefono, spesso non si "capivano bene". I Fraintesi – Marco, Michele e Pietro – al loro quindicesimo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena, che stasera, dopo alcun dimezzamento e dopo aver comprato l'ultimo elemento, valeva addirittura 66.000 euro. Wow! Il loro montepremi totale vola quindi a 272.814 euro. Il gioco finale L'Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa.

