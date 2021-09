Raffaella Fico: “non ho mai amato nessuno come Mario Balotelli” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Mario Balotelli è concentrato sulla stagione calcistica, l’attaccante è impegnato con la maglia dell’Adana, nell’ultimo match è stato protagonista contro il Besiktas tra gol e rissa con gli avversari. E’ stato legato sentimentalmente con Raffaella Fico e dall’amore è nata la figlia Pia. La showgirl è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ha parlato proprio del rapporto con l’attaccante. “Lui è stato un amore totalizzante. Ho avuto altre storie dopo di lui ma non mi sono mai data come mi sono data con lui e non sono mai stata innamorata di queste persone come lo sono stata di lui – adesso il rapporto tra loro è ottimo – Ci sono voluti un po’ di anni, ci siamo chiariti e lui mi ha chiesto anche scusa dicendo di sapere il male che mi ha fatto. Io gli voglio bene ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 settembre 2021)è concentrato sulla stagione calcistica, l’attaccante è impegnato con la maglia dell’Adana, nell’ultimo match è stato protagonista contro il Besiktas tra gol e rissa con gli avversari. E’ stato legato sentimentalmente cone dall’amore è nata la figlia Pia. La showgirl è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e ha parlato proprio del rapporto con l’attaccante. “Lui è stato un amore totalizzante. Ho avuto altre storie dopo di lui ma non mi sono mai datami sono data con lui e non sono mai stata innamorata di queste personelo sono stata di lui – adesso il rapporto tra loro è ottimo – Ci sono voluti un po’ di anni, ci siamo chiariti e lui mi ha chiesto anche scusa dicendo di sapere il male che mi ha fatto. Io gli voglio bene ...

