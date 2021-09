Raffaella Fico beccata con il nuovo amore prima di entrare nella Casa del "Grande Fratello Vip"

Advertising

GiuseppeporroIt : GF VIP 6, ecco perché Raffaella Fico aveva dichiarato di essere single prima di entrare nella Casa #gfvip… - saudadearya : raffaella fico questa mattina #gfvip - VicolodelleNews : #GFVip;Ecco l'uomo molto misterioso che ha fatto perdere la testa a #RaffaellaFico, già amico di un altro concorre… - _ma4ever_ : RT @Rosatella2: Raffaella Fico mi dá l'impressione di essere una persona molto triste. Ha avuto delle esperienze davvero tristi, da giovani… - IsaeChia : #GfVip 6, ecco perché Raffaella Fico aveva tenuto segreta la sua storia d’amore con Piero Neri Il settimanale Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

Spuntano solo ora le immagini del nuovo amore di. La showgirl napoletana, mamma di Pia avuta dal suo ex Mario Balotelli, e chiusa nella Casa del Grande Fratello Vip, ha un nuovo fidanzato. Il settimanale 'Chi' li ha scovati a fine ...Parlando con Miriana Trevisan e, Alex Belli ha ammesso di trovare il Silvestri molto simpatico e di cogliere la sua particolare ironia. "Io lo conosco da tanti anni, è un ragazzo che ...Un comportamento che è stato criticato da Raffaella Fico e Sophie Codegoni, che non hanno nascosto la loro antipatia per il giovane attore. Sophie e Raffaella criticano Davide al Gf Vip, Soleil lo ...In casa sorgono le prime alleanze e le prime antipatie: sedute in giardino Raffaella Fico e Sophie Codegoni parlano di Davide, commentando la sua reazione alla Nomination. “Non mi sono nemmeno accorta ...