Raccomandati (vivamente) da Fiorello

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gemelli show: «Noi, trio da ridere amato dai social» La Repubblica, pagina 39, di Silvia Fumarola. Alla fine dell’esibizione, Cristiano Malgioglio si è rivolto a quella che pensava fosse la vera Orietta Berti per fare un piccolo amarcord dei loro incontri. A Tale e quale, che trionfa sui social e conquista il grande pubblico, succede anche questo. Al debutto nello show di Carlo Conti su Rai1 i Gemelli di Guidonia si sono presentati come il trio Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro: Twitter e Auditel sono andati a braccetto. Venerdì i fratelli Acciarino, nati a Caserta e cresciuti a Guidonia, si esibiranno versione Bee Gees. Pacifico 37 anni, Gino 34 e Eduardo 33, devono il nome d’arte ache li lanciò nel 2013 con Edicola Fiore. Si parla solo di loro, diventati un fenomeno pop, invitati in tutte le trasmissioni, a loro volta imitati: ve l’aspettavate? «La prima ...