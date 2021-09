Quarantena covid e indennità, governo al lavoro per reintrodurla (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il governo è al lavoro per reintrodurre l’indennità di Quarantena covid, con un rifinanziamento che, al ministero del lavoro, stimano tra gli 800 e i 900 milioni. Anche se al Mef -spiegano all’Adnkronos fonti di via XX Settembre- sono in corso le stime per quantificare il costo della misura. Si sta cercando di chiudere il testo per poterlo approvare già domani, tornando così a garantire un sostegno di coloro che sono stati in contatto diretto con chi ha contratto il covid e, costretto in Quarantena, non può lavorare in smart working. Il decreto ad hoc dovrebbe essere basato su due corsie, da un lato tutelare i dipendenti dall’altro scudare i fragili. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilè alper reintrodurre l’di, con un rifinanziamento che, al ministero del, stimano tra gli 800 e i 900 milioni. Anche se al Mef -spiegano all’Adnkronos fonti di via XX Settembre- sono in corso le stime per quantificare il costo della misura. Si sta cercando di chiudere il testo per poterlo approvare già domani, tornando così a garantire un sostegno di coloro che sono stati in contatto diretto con chi ha contratto ile, costretto in, non può lavorare in smart working. Il decreto ad hoc dovrebbe essere basato su due corsie, da un lato tutelare i dipendenti dall’altro scudare i fragili. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

StefaniaChiale : Tre giorni di scuola = 37 classi in quarantena Otto giorni di scuola = 90 classi in quarantena (+146%) = torna la… - Corriere : In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena - Corriere : Milano, 10 classi in quarantena dai nidi alle superiori: alunni a casa (con nuove regole) e torna la Dad - Robertignolo1 : Un'amica vaxxinata: 'in agosto vacanza sull'isola. A ferragosto abbiamo preso il covid ma il 25 siamo rientrati in… - CasatiSilvano : RT @robertocassone: In Germania niente stipendio ai no vax che finiscono in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Quarantena covid Test salivari a scuola, primi tamponi al Cotugno. A Napoli 47 casi in 7 giorni rilevati nella sorveglianza ordinaria ...scuole sentinella della Asl Napoli 2 nord inserite del piano di sorveglianza sanitaria anti - Covid ...sanitari di base della Asl Napoli 1 ma solo in tre distretti sono stati posti in quarantena i ...

Arriva l'indennità di quarantena Covid 20.50 Arriva l'indennità di quarantena Covid Dovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri il rifinanziamento dell' indennità per i lavoratori in quarantena. Il provvedimento, con uno stanziamento intorno ai 900 milioni di ...

Quarantena covid e indennità, governo al lavoro per reintrodurla Adnkronos In cdm arriva il decreto taglia-bollette. Torna l'indennità di quarantena Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...

Covid, scuola: a Firenze 41 classi in quarantena, 51 i positivi (49 studenti e 2 docenti) A Firenze e nella provincia, dopo una settimana dal suono della prima campanella, sono 41 le classi di ogni ordine e grado messe in quarantena a causa di contatti con positivi al Covid. Secondo i dati ...

...scuole sentinella della Asl Napoli 2 nord inserite del piano di sorveglianza sanitaria anti -...sanitari di base della Asl Napoli 1 ma solo in tre distretti sono stati posti ini ...20.50 Arriva l'indennità diDovrebbe arrivare domani in Consiglio dei ministri il rifinanziamento dell' indennità per i lavoratori in. Il provvedimento, con uno stanziamento intorno ai 900 milioni di ...Un argine contro il caro-energia, che rischia di abbattersi sui consumatori dal 1 ottobre. E il ritorno della quarantena equiparata alla malattia e quindi pagata dall’Inps. Recuperando dai fondi anti- ...A Firenze e nella provincia, dopo una settimana dal suono della prima campanella, sono 41 le classi di ogni ordine e grado messe in quarantena a causa di contatti con positivi al Covid. Secondo i dati ...