Quanto ha reso a Big Pharma il covid | 100 miliardi di euro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Sars-CoV-2 che ha messo in ginocchio il pianeta si è rivelato, per le aziende farmaceutiche, un affare colossale. A vincere alla lotteria pandemica sono state le americane Pfizer e Moderna, l'anglo-svedese AstraZeneca, le cinesi Sinovac e Sino... Giusto, a questo punto, rimuovere i brevetti? Per 4 milioni e mezzo di famiglie è stata una tragedia, la perdita di una persona cara. Per i 195 Paesi del mondo un'emergenza che ha messo a dura prova i sistemi sanitari, l'economia e le finanze pubbliche. Ma per un piccolo gruppo di aziende la pandemia di-19 si è rivelata un grande affare: un biglietto della lotteria che quest'anno potrebbe valere ben 100di dollari di ricavi, ovvero 50 volte le vendite globali dell'aspirina. Un fiume di soldi pubblici che finiscono nelle casse di Big. In ...