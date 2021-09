Quali sono i nuovi lavori usuranti che ti permettono di andare in pensione prima (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si va ad allargare la platea dei lavori usuranti, che in quanto tali consentono il pensionamento anticipato. Il governo si trova alle prese con la fine di Quota 100 che sbatte in faccia a milioni di lavoratori il cosiddetto «scalone», ovvero il grande ostacolo che sbarra la possibilità della pensione tra i 62 anni (requisito di Quota 100 con 38 di contributi) e gli oltre 67 della legge Fornero, mentre in Europa l'età pensionabile si attesta mediamente a 63 anni. Ed è questa soglia d'età che è stata individuata per aprire al pensionamento la strada dei lavoratori con mansioni usuranti, il cui elenco viene ampliato. La Commissione istituzionale sui lavori gravosi ha individuato 203 nuove mansioni per le Quali potrebbero schiudersi le porte dell’Ape sociale nel 2022, con la possibilità ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 settembre 2021) Si va ad allargare la platea dei, che in quanto tali consentono il pensionamento anticipato. Il governo si trova alle prese con la fine di Quota 100 che sbatte in faccia a milioni di lavoratori il cosiddetto «scalone», ovvero il grande ostacolo che sbarra la possibilità dellatra i 62 anni (requisito di Quota 100 con 38 di contributi) e gli oltre 67 della legge Fornero, mentre in Europa l'età pensionabile si attesta mediamente a 63 anni. Ed è questa soglia d'età che è stata individuata per aprire al pensionamento la strada dei lavoratori con mansioni, il cui elenco viene ampliato. La Commissione istituzionale suigravosi ha individuato 203 nuove mansioni per lepotrebbero schiudersi le porte dell’Ape sociale nel 2022, con la possibilità ...

