Qual è il vero significato della fede nuziale per la Chiesa? (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quando pensiamo alla fede nuziale, erroneamente la identifichiamo come "il semplice anello" del matrimonio, mentre è molto di più. La fede al dito è simbolo, sì, del matrimonio, ma è anche segno di un legame che è stato sancito davanti a Dio. Ma l'avanzare della cultura laica sta svilendo il valore di questo simbolo. Matrimonio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

