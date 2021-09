Progetto LIFE Egyptian vulture, liberati 5 giovani capovaccai (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – Per il quarto anno consecutivo, nell’ambito del Progetto LIFE Egyptian vulture (LIFE16 NAT/IT/000659), giovani esemplari di capovaccaio (Neophron percnopterus) nati in cattività sono stati liberati in Basilicata, nel Parco Regionale della Murgia Materana. Il 20 agosto 2021 Gabriel, Juanita, Lucas, Pablo ed Isabel, nati nel giugno 2021 al CERM Centro Rapaci Minacciati, in Toscana meridionale, hanno iniziato la loro vita “selvatica” nel Parco della Murgia Materana. Dopo il trasferimento dal CERM ed una breve tappa al Centro Recupero Animali Selvatici di Matera, i cinque capovaccai hanno trascorso tre giorni di ambientamento in una cassa-nido installata all’interno di una stazione di alimentazione supplementare per rapaci, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 settembre 2021) ROMA – Per il quarto anno consecutivo, nell’ambito del16 NAT/IT/000659),esemplari dio (Neophron percnopterus) nati in cattività sono statiin Basilicata, nel Parco Regionale della Murgia Materana. Il 20 agosto 2021 Gabriel, Juanita, Lucas, Pablo ed Isabel, nati nel giugno 2021 al CERM Centro Rapaci Minacciati, in Toscana meridionale, hanno iniziato la loro vita “selvatica” nel Parco della Murgia Materana. Dopo il trasferimento dal CERM ed una breve tappa al Centro Recupero Animali Selvatici di Matera, i cinquehanno trascorso tre giorni di ambientamento in una cassa-nido installata all’interno di una stazione di alimentazione supplementare per rapaci, ...

Progetto LIFE Egyptian vulture, liberati 5 giovani capovaccai ROMA - Per il quarto anno consecutivo, nell'ambito del progetto LIFE Egyptian vulture (LIFE16 NAT/IT/000659), giovani esemplari di Capovaccaio (Neophron ...)

