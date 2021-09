Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana | sesta giornata Serie A 2021 2022

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Una sconfitta, la terza di fila, per i neroverdi che devono tornare alla vittoria contro i fanalino di coda campano che però ha ottenuto un punto nell’infrasettimanale e prova a dare continuità. Fischio d’inizio alle ore 15 di domenica 26 settembre, chi la spunterà? Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Tornano i titolari in attacco, ma è ballottaggio estremamente serrato tra Scamacca e Raspadori col primo che potrebbe spuntarla. QUI– Ribery trequartista davanti ai due attaccanti: un posto è di Gondo scatenato, poi ballottaggio serrato tra Djuric e Simy, ...

Unica punta il lituano Edgaras Dubickas Ledi Virtus Verona - Piacenza VIRTUS VERONA (4 - 3 - 1 - 2) : Sibi, Cella, Arma, Danti (33'st Danieli), Amadio, Lonardi, Pellacani, ...Milan - Venezia, leufficiali MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Bennacer; Florenzi, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. All. Stefano Pioli ...Il Milan ospita il Venezia nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Dopo due trasferte di un certo spessore tra Liverpool in Champions League e Juventus domenica scorsa all'Allianz Stadium, è tempo per il Milan ...