Prezzo benzina: sale a 1,670 euro/l,ai massimi dal 2014 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo le rilevazioni settimanali del Mite, il Prezzo medio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,670 euro al litro (in rialzo di 8,58 centesimi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Secondo le rilevazioni settimanali del Mite, ilmedio della verde in modalità self si è attestato nella settimana appena trascorsa a 1,670al litro (in rialzo di 8,58 centesimi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il prezzo della benzina sale ancora e si porta ai massimi degli ultimi 7 anni. Il prezzo medio della verde in modal… - fanpage : Non solo bollette in aumento. Il prezzo della benzina è alle stelle, mai così alto negli ultimi 7 anni - Corriere : Benzina, il prezzo sale a 1,670 euro al litro: è ai massimi dal 2014 - FirenzePost : Prezzo benzina: sale a 1,670 euro/l,ai massimi dal 2014 - Gemma17884743 : RT @fanpage: Non solo bollette in aumento. Il prezzo della benzina è alle stelle, mai così alto negli ultimi 7 anni -