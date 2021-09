Preziosi lascia | venduto il Genoa al fondo 777 Partners

Leggi su panorama

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Enriconon è più il proprietario del. Ha ceduto le sue azioni alstatunitense 777, mettendo fine così a una storia che era iniziata nell'estate del 2003 con il salvataggio del club che stava affondando schiacciato sotto il peso di uno sbilancio di 27 milioni di euro. Mister Giochiera intervenuto personalmente per consentire aldi sopravvivere e da allora è diventato uno dei personaggi più in vista, talvolta discusso, del calcio italiano che oraanche se nell'accordo dovrebbe essere prevista la sua permanenza con un ruolo di rappresentanza istituzione per un periodo iniziale di tempo. Da annistava cercando di cedere la società, valutata intorno ai 150 milioni di euro debiti compresi. Troppo ...