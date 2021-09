Previsioni meteo | clamoroso | blitz del caldo africano Poi nuovo affondo temporalesco

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Nei prossimi giorni "un'inaspettata rimonta dell'anticiclone a matrice sub - tropicale riporterà l'estate su gran parte d'Italia con temperature in continuo aumento". A prevederlo sono gli esperti di ...

Nei prossimi giorni "un'inaspettata rimonta dell'anticiclone a matrice sub - tropicale riporterà l'estate su gran parte d'Italia con temperature in continuo aumento". A prevederlo sono gli esperti di ...Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alleofferte dal CentroItaliano .A metà settimana impennata delle temperature: fino a 35°, particolarmente interessate Sardegna, Lazio, Toscana e il Sud. Tra sabato e domenica rovesci e temporali al Nord ...