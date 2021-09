Prete arrestato per droga accusato anche di tentate lesioni: “Ha nascosto sieropositività” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il sacerdote finito agli arresti domiciliari una settimana fa a Prato per droga e appropriazione indebita, il quarantenne don Francesco Spagnesi, è indagato anche per tentate lesioni gravissime. Lo riferisce la Procura che ha formulato l’ipotesi di reato in relazione alla sieropositività del parroco: il Prete si ipotizza, non avrebbe fatto menzione della sua condizione con alcuni dei partner dei festini che avrebbe organizzato assieme al suo compagno. Quest’ultimo, agli arresti domiciliari dal 27 agosto per l’inchiesta sulla droga che ha coinvolto poi anche don Spagnesi, potrebbe essere la prima eventuale parte offesa della nuova contestazione. Nell’abitazione del compagno - dove viveva stabilmente il Prete da due anni - c’è stata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il sacerdote finito agli arresti domiciliari una settimana fa a Prato pere appropriazione indebita, il quarantenne don Francesco Spagnesi, è indagatopergravissime. Lo riferisce la Procura che ha formulato l’ipotesi di reato in relazione alladel parroco: ilsi ipotizza, non avrebbe fatto menzione della sua condizione con alcuni dei partner dei festini che avrebbe organizzato assieme al suo compagno. Quest’ultimo, agli arresti domiciliari dal 27 agosto per l’inchiesta sullache ha coinvolto poidon Spagnesi, potrebbe essere la prima eventuale parte offesa della nuova contestazione. Nell’abitazione del compagno - dove viveva stabilmente ilda due anni - c’è stata ...

