Prete arrestato per droga a Prato, la confessione: "Chiedo perdono, il vortice della cocaina mi ha inghiottito" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Francesco Spagnesi , il Prete 40enne arrestato una settimana fa a Prato per traffico di droga e appropriazione indebita, ha detto di non riconoscersi più. Come riporta il Corriere della Sera , il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) Francesco Spagnesi , il40enneuna settimana fa aper traffico die appropriazione indebita, ha detto di non riconoscersi più. Come riporta il CorriereSera , il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il prete arrestato una settimana fa a Prato per traffico di droga e appropriazione indebita, don Francesco Spagnesi… - fattoquotidiano : “Festini con droga dello stupro”, il prete arrestato a Prato è sieropositivo: la Procura lo accusa anche di tentate… - MediasetTgcom24 : Prete arrestato per droga, è anche sieropositivo: accusa di tentate lesioni gravissime | 'Ai festini partecipavano… - romait_it : Prato, il prete arrestato per droga indagato per tentate lesioni gravissime: è sieropositivo -… - infoitinterno : Prete arrestato per droga, è anche sieropositivo: accusato di tentate lesioni gravissime. “Ai festini partecipavano… -