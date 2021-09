Presidente Consiglio Lombardia lascia Fi per la Lega (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi lascia Forza Italia per aderire alla Lega. Con lui danno l'addio al partito di Silvio Berlusconi per approdare al Carroccio anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ildelregionale dellaAlessandro FermiForza Italia per aderire alla. Con lui danno l'addio al partito di Silvio Berlusconi per approdare al Carroccio anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se non agiamo per ridurre le emissioni di gas serra, non saremo in grado di contenere il cambiamento climatico al… - TgLa7 : Presidente Consiglio Lombardia lascia Fi per la Lega. Al Carroccio passa anche il consigliere regionale Mauro Piazza - AndreaMarcucci : Ho trovato la richiesta di perizia psichiatrica a #SilvioBerlusconi eccessiva ed irriguardosa. Berlusconi è un sign… - erregi69 : Tre addii a Forza Italia per passare alla Lega: con Salvini anche il presidente del Consiglio regionale della Lomba… - ansim999 : @danelefuz @barbarab1974 @HodajahL Ah beh se un Progessore di Diritto dalla California dice che il Green Pass e’ un… -