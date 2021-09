Premier League: tornano tifosi in piedi negli stadi dopo 27 anni (Di mercoledì 22 settembre 2021) I tifosi in piedi torneranno negli stadi della Premier League per la prima volta in 27 anni. Le autorità britanniche hanno annunciato mercoledì un progetto pilota che consentirà ad alcuni club di provare una serie di aree autorizzate per ospitare i tifosi a partire da gennaio, ponendo fine al divieto generale di tali sezioni negli stadi di nuova generazione. Gli stadi con tutti i posti a sedere sono obbligatori nelle prime due categorie del calcio inglese dal 1994-95, a seguito della tragedia all’Hillsborough stadium del 1989 quando morirono 97 persone. Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021) Iintornerannodellaper la prima volta in 27. Le autorità britche hanno annunciato mercoledì un progetto pilota che consentirà ad alcuni club di provare una serie di aree autorizzate per ospitare ia partire da gennaio, ponendo fine al divieto generale di tali sezionidi nuova generazione. Glicon tutti i posti a sedere sono obbligatori nelle prime due categorie del calcio inglese dal 1994-95, a seguito della tragedia all’Hillsboroughum del 1989 quando morirono 97 persone.

