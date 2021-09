Preghiera della sera del 22 Settembre 2021: “Vieni Signore Gesù” (Di mercoledì 22 settembre 2021) “Vieni Signore Gesù”. È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 22 settembre 2021) “”. È lada recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare ildi quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Con questa semplice orazione chiediamo al Padre di far scendere su di noi il Suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Corvonero75 : RT @AntonioCarrabi1: “Cari figli, camminate per un futuro di grandi persecuzioni. L’umanità sarà SCHIAVIZZATA e gli uomini e le donne di fe… - topo1966 : RT @AmicaSelvatica: ??PREGHIERA DELLA SERA?? ??MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE?? ??O #Dio, vieni a salvarmi???? Signore, vieni presto in mio aiuto??… - OrnellaFelici : La ‘potente’ e breve supplica a Gesù e agli angeli per avere conforto nel dolore e nella prova: La preghiera da rec… - GabZeno : RT @AntonioCarrabi1: “Cari figli, camminate per un futuro di grandi persecuzioni. L’umanità sarà SCHIAVIZZATA e gli uomini e le donne di fe… - AmicaSelvatica : ??PREGHIERA DELLA SERA?? ??MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE?? ??O #Dio, vieni a salvarmi???? Signore, vieni presto in mio ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della Gesualdo: donna trovata morta in casa, dolore e lacrime in paese Il medico legale ha subito liberato la salma, essendo accertate le cause della morte. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. La comunità era riunita per le celebrazioni e veglia di preghiera ...

Panzetta: 'Questa Diocesi è una Ferrari" fotogallery ... si comincia da sconfitti, da rinunciatari a volte, ma la preghiera, come dice il Vangelo di oggi, è salvifica quando è vera, genera speranza. Leggi anche la nuova stagione della chiesa di Catanzaro ...

Quella preghiera di riparazione che unisce la diocesi «ferita» Avvenire LBA - Virtus Bologna, operato al tendine rotuleo Epke Udoh Il centro della Virtus Bologna Epke Udoh ha fatto sapere via Instagram di essersi operato al tendine rotuleo, che si era infortunato nella partita dei quarti di finale di Supercoppa ...

Papa Francesco: “La violenza sulle donne è una piaga aperta, ovunque” Lo ha detto oggi papa Francesco nel ripercorrendo il viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia durante l’udienza generale tenuta nell’aula Paolo VI, in cui Bergoglio ha anche auspicato che l’Union ...

Il medico legale ha subito liberato la salma, essendo accertate le causemorte. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. La comunità era riunita per le celebrazioni e veglia di...... si comincia da sconfitti, da rinunciatari a volte, ma la, come dice il Vangelo di oggi, è salvifica quando è vera, genera speranza. Leggi anche la nuova stagionechiesa di Catanzaro ...Il centro della Virtus Bologna Epke Udoh ha fatto sapere via Instagram di essersi operato al tendine rotuleo, che si era infortunato nella partita dei quarti di finale di Supercoppa ...Lo ha detto oggi papa Francesco nel ripercorrendo il viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia durante l’udienza generale tenuta nell’aula Paolo VI, in cui Bergoglio ha anche auspicato che l’Union ...