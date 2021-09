Prato, il parroco è indagato anche per truffa: «Ha intascato gli aiuti destinati alle famiglie in difficoltà per il Covid» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora guai per don Francesco Spagnesi, il prete agli arresti domiciliari per traffico internazionale di droga, spaccio, appropriazione indebita e tentate lesioni gravissime. Adesso la procura di Prato lo accusa anche di truffa. Avrebbe chiesto soldi ai fedeli dopo che il vescovo gli aveva bloccato l’uso dei conti della parrocchia (divieto che era scattato alla fine dell’aprile scorso dopo che si è scoperto che, nel corso degli anni, avrebbe di fatto prosciugato le casse). In quel periodo, non sapendo più come reperire denaro per acquistare la droga, avrebbe deciso di rivolgersi direttamente ai fedeli truffandoli. In particolare, avrebbe chiesto loro di elargire aiuti economici (decine di migliaia di euro, secondo le ricostruzioni) da destinare a famiglie bisognose che erano cadute in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ancora guai per don Francesco Spagnesi, il prete agli arresti domiciliari per traffico internazionale di droga, spaccio, appropriazione indebita e tentate lesioni gravissime. Adesso la procura dilo accusadi. Avrebbe chiesto soldi ai fedeli dopo che il vescovo gli aveva bloccato l’uso dei conti della parrocchia (divieto che era scattato alla fine dell’aprile scorso dopo che si è scoperto che, nel corso degli anni, avrebbe di fatto prosciugato le casse). In quel periodo, non sapendo più come reperire denaro per acquistare la droga, avrebbe deciso di rivolgersi direttamente ai fedelindoli. In particolare, avrebbe chiesto loro di elargireeconomici (decine di migliaia di euro, secondo le ricostruzioni) da destinare abisognose che erano cadute in ...

