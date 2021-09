Ppe: Tajani, 'non è hotel a porte girevoli, se Lega vuole entrare avvii percorso' (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Credo che qualcuno nella Lega pensi di avvicinarsi al Ppe. Noi non siamo contrari ma bisogna fare un percorso, una scelta europeista, di valori, non è solo una adesione formale. Il Ppe non è un albergo con le porte girevoli, è prima forza politica in Europa. Se la Lega si vuole avvicinare avvii un percorso". Lo ha detto Antonio Tajani a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Credo che qualcuno nellapensi di avvicinarsi al Ppe. Noi non siamo contrari ma bisogna fare un, una scelta europeista, di valori, non è solo una adesione formale. Il Ppe non è un albergo con le, è prima forza politica in Europa. Se lasiavvicinareun". Lo ha detto Antonioa Porta a Porta.

