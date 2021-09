Porsche 911 Carrera Gts: la prova su strada della sportiva a trazione posteriore (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova generazione di 911 Gts completa la gamma per la serie 992 . Raggiunge un nuovo punto di riferimento per sportività e turismo, prendendo di entrambi il meglio e riuscendo a sintetizzarli su di ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 22 settembre 2021) La nuova generazione di 911 Gts completa la gamma per la serie 992 . Raggiunge un nuovo punto di riferimento per sportività e turismo, prendendo di entrambi il meglio e riuscendo a sintetizzarli su di ...

Advertising

RValdemburg : Porsche 911 da 1.000 CV sfida la Ferrari F8 Tributo, ma l'esito è sorprendente - markus_auto : Porsche 911 GTS, come va con 480 CV e cambio manuale ... - YannFelix : Audi R8 decenium Ferrari LaFerrari Lamborghini Urus Bugatti la voiture noire Porsche 911 turbo S - AndreLopesSDS : RT @BlenderArtists: '2019 Porsche 911 Carrera 4S ( CGI Studio Environment)' by obre76 - Motor1italia : Porsche 911 GTS, come va con 480 CV e cambio manuale -