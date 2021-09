Ponte Morandi, ancora melina da Toti e Bucci sulla costituzione di parte civile contro Aspi: il consiglio regionale rifiuta di votare l’odg M5s (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo il consiglio comunale di Genova, anche quello regionale della Liguria sceglie di non esprimersi sulla costituzione di parte civile dell’Ente nel processo penale per il crollo del Ponte Morandi. Martedì la maggioranza di centrodestra ha rifiutato di mettere ai voti l’ordine del giorno del M5s che impegnava il Presidente e la giunta ad avanzare in giudizio – e non altrove – “la richiesta risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del tragico evento”, ricordando che “la Regione e tutta la cittadinanza sono state gravemente danneggiate, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale”. Si trattava dell’ultima occasione utile, perché l’udienza preliminare – in cui si formalizzano le richieste di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dopo ilcomunale di Genova, anche quellodella Liguria sceglie di non esprimersididell’Ente nel processo penale per il crollo del. Martedì la maggioranza di centrodestra hato di mettere ai voti l’ordine del giorno del M5s che impegnava il Presidente e la giunta ad avanzare in giudizio – e non altrove – “la richiesta risarcitoria per i danni subiti in conseguenza del tragico evento”, ricordando che “la Regione e tutta la cittadinanza sono state gravemente danneggiate, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale”. Si trattava dell’ultima occasione utile, perché l’udienza preliminare – in cui si formalizzano le richieste di ...

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, ancora melina da Toti e Bucci sulla costituzione di parte civile contro Aspi: il consiglio regionale… - Angeloman70 : @MarcoRizzoPC Perché se non fai quei lavori fanno la fine del Ponte Morandi?... Altro discorso è capire se vadano… - Emanuele676 : @ferrix88 @MarroniMichele @AurelianoStingi E lo stato di emergenza per il terremoto, per il ponte Morandi o per la… - Emanuele676 : @ferrix88 @MarroniMichele @AurelianoStingi Che peraltro non serve nemmeno il 'pericolo per la nazione', visto che g… - anna30048679 : @MarcoRizzoPC Il problema è quando i lavori non ci sono e quelli che avevano promesso di togliere le concessioni...… -