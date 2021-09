PNRR Italia: 34.000 candidature per selezione 500 posti professionisti al Mef (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 34mila le candidature arrivate in seguito al bando di concorso per la selezione di 500 professionisti da assegnare, a tempo determinato, al ministero dell'Economia e delle Finanze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sono 34mila learrivate in seguito al bando di concorso per ladi 500da assegnare, a tempo determinato, al ministero dell'Economia e delle Finanze L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

LiaQuartapelle : L’Italia non è un paese per genitori che lavorano. Nel 2020 42mila neo genitori hanno dato le dimissioni dal post… - Corriere : ?? Senza queste 42 riforme, l'Italia rischia di non ricevere i soldi del Recovery - Massimo18783866 : RT @LiaQuartapelle: L’Italia non è un paese per genitori che lavorano. Nel 2020 42mila neo genitori hanno dato le dimissioni dal posto di… - FirenzePost : PNRR Italia: 34.000 candidature per selezione professionisti al Mef - CordaniTeresa : RT @LiaQuartapelle: L’Italia non è un paese per genitori che lavorano. Nel 2020 42mila neo genitori hanno dato le dimissioni dal posto di… -