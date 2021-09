Pjanic conquista tutti al Besiktas La stampa turca lo esalta

(Di mercoledì 22 settembre 2021), ex centrocampista di Juventus e Barcellona, hai già fatto innamorare i tifosi del club turco sia laTanti elogi per Miralem, nonostante il 3-3 delcontro il Demirspor di Montella e Balotelli. Il giornale turco Fanatikl’ex centrocampista bosniaco di Juventus e Barcellona definendo la sua prestazione eccezionale: già al centro della realtà, gioca vedendo due, tre passi avanti agli altri e con grande concentrazione ed etica del lavoro. Suo l’assist per il gol di Montero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Borussia Dortmundun successo prezioso in terra turca battendo il Besiktas. Nel girone ... Non basta per pareggiare il colpo di testa di Javi Montero su assist di. SHERIFF - SHAKTHAR ...In archivio il calciomercato - anche se si spera in una soluzione perfra Turchia, Russia ed ... ovvero ladi trofei (Liga e Champions in primis) e uno stile di gioco fedele alla ...Segna ancora Mario Balotelli e il Demirspor di Vincenzo Montella rimonta tre reti al Besiktas di Pjanic, conquistando un punto importante in un match del campionato turco terminato 3-3. Nonostante la ...Clamoroso Shakhtar, battuto 2-0 dalla sorpresa Tiraspol. Male anche Pochettino che non va oltre l'1-1 con il Bruges. Vince il Borussia di Haaland: 2-0 al Besiktas di Pjanic ...