Pitch Perfect 2: ecco come ha fatto Obama ad apparire nel film (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pitch Perfect 2 è il secondo capitolo che vede come protagoniste le cantante del gruppo canoro a cappella delle Bellas, che devono trovare un modo per reinventarsi. Nel film fa anche una piccola apparizione l'allora presidente degli Stati Uniti Barack Obama Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021)2 è il secondo capitolo che vedeprotagoniste le cantante del gruppo canoro a cappella delle Bellas, che devono trovare un modo per reinventarsi. Nelfa anche una piccola apparizione l'allora presidente degli Stati Uniti Barack

Advertising

bbbulbasaurr : Ma perché la serie di Pitch Perfect con Bumper ma state scherzando - _PuntoZip_ : Il film del giorno: “Pitch Perfect 2” (su La5) - ArriviAlCuore3 : STASERA C'È PITCH PERFECT 2 SIIIIII se i miei coinquilini non me lo fanno vedere qua sono cazzi stasera - comingsoonit : #AdamDevine torna nei panni del cattivo che amiamo odiare Bumper Allen, ma stavolta in tv. Ordinata una serie spin-… - psychosaru : a proposito di quel dono del cielo di hailee stasera c'è pitch perfect 2 su la 5 -