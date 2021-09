Pirani Uiltec | Inserire anche turnisti raffinerie e petrolchimici in lavori gravosi

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Roma, 22 set. (Labitalia) - "Giudichiamo positivamente il lavoro della commissione, perchè si riconosce che ci sono, che non sono tutti uguali. Ma nell'elenco non troviamo, per quanto riguarda il nostro comparto, idiche a nostro parere sono a tutti gli effettiusuranti ee per questo dovrebbero essere inseriti nell'elenco". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo, segretario generale della, il sindacato di categoria dei lavoratori del tessile, dell'energia e della chimica, commenta l'elenco diusuranti stilato dalla commissione sui, che poi dovrà essere utilizzato per individuare le ...

"È caduto il muro di Wall Street: a questo punto torna in campo la politica": Paolo, segretario generale ditira le somme, citando una frase pronunciata da Gianni De Michelis, nel 2008. ...Lo ha detto Paolo, segretario generale della, che oggi ha partecipato a Verona al convegno 'Multiutility. Il valore delle partnership', organizzato dal sindacato stesso presso il ..."Giudichiamo positivamente il lavoro della commissione, perchè si riconosce che ci sono lavori e lavori, che non sono tutti uguali. Ma nell'elenco non troviamo, per quanto riguarda il nostro comparto, ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - "Garantire sviluppo ed occupazione per il sito di Porto Marghera e per l'intero settore della chimica nazionale'. Lo ha detto Paolo Pirani, segretario g ...