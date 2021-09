Pioli | “I cambi fanno parte del gioco Ho una rosa profonda Puntiamo al massimo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro il Venezia. Queste le sue dichiarazioni: “E’ giusto che ci siano cinque sostituzioni, io ho la fortuna di avere tanti giocatori forti e disponibili. Idel. Siamo arrivati a questa gara dopo una settimana molto impegnativa, abbiamo fatto una prestazione da squadra vera. Non avevo bisogno della prestazione di oggi per capire il valore della mia. Mi dispiace che non siano stati a disposizione alcuni giocatori perché stasera mi sarebbero serviti. Il Venezia è venuto a San Siro a fare la sua partita”. Su Brahim Diaz: “E’ un ragazzo che ha sempre creduto tantissimo nelle proprie qualità, ma ha avuto bisogno di un po’ di ambientamento in un campionato diverso da quello in cui era ...