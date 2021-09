Pio e Amedeo, il gesto in tv che grida allo scandalo: coinvolto Ricky Martin – VIDEO (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il duo comico pugliese ne combina un’altra delle sue. Pio e Amedeo questa volta coinvolgono addirittura la superstar latina Ricky Martin, spiazzandolo. Ovunque vadano creano scompiglio, assicurando, però, nello stesso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il duo comico pugliese ne combina un’altra delle sue. Pio equesta volta coinvolgono addirittura la superstar latina, spiazzandolo. Ovunque vadano creano scompiglio, assicurando, però, nello stesso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

stazzitta : Senti cosa dice la Palombelli e ti viene voglia di dare un premio per il linguaggio innovativo a Pio e Amedeo. - samuelebatisto1 : RT @vvanniezz: @matteosalvinimi i tuoi amici pio e amedeo dicono di rispondere con una risata alle offese omofobe e razziste, perché i catt… - vvanniezz : @Eligenova1 @sarafrancescalj @matteosalvinimi a me pare assurdo che salvini si indigni per delle offese ad un’entit… - Never94830937 : Riassunto delle puntate precedenti: Premio a Pio e Amedeo, la Palombelli giustifica gli assassini, si abbassano i p… - LuisaNapolita19 : @lvnthelazysong Questo premio è ridicolo come quello di rai uno a Pio e Amedeo -