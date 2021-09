(Di mercoledì 22 settembre 2021) É in arrivo ladel, l'evento del quartiere più irriverente della città di Roma si terrà dal 19 al 252021. Dopo il successo degli anni passati, è in arrivo un nuovo imperdibile appuntamento con il: l'evento del quartiere più irriverente della città di Roma. Ladel, organizzato e prodotto da Waldo Event Network e Preneste Pop, avrà inizio domenica 19. Il padrino sarà l'attore Francesco Montanari, tra i volti più noti del panorama romano ed italiano: nel 2008 raggiunge il successo grazie al ruolo de "Il libanese" in "Romanzo criminale - la serie". Premiato a Venezia ...

Advertising

Trillafon : RT @TheHotCorn_: EVENTI | #Fulminacci e #BrandoPacitto, scontro all'ultima clip, tra #IanCurtis e #Pasolini. Cronaca di #FightCorn, una ser… - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: EVENTI | #Fulminacci e #BrandoPacitto, scontro all'ultima clip, tra #IanCurtis e #Pasolini. Cronaca di #FightCorn, una ser… - TheHotCorn_ : EVENTI | #Fulminacci e #BrandoPacitto, scontro all'ultima clip, tra #IanCurtis e #Pasolini. Cronaca di #FightCorn,… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pigneto Film Festival: la quarta edizione dal 19 al 25 settembre - morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: EVENTI | Un attore. Un musicista. Un palco e una conversazione di cinema. Al @PignetoFilmfest martedì 21 a #Roma arriva il… -

Ultime Notizie dalla rete : Pigneto Film

ilmessaggero.it

Dopo il successo degli anni passati, è in arrivo un nuovo imperdibile appuntamento con ilFestival : l'evento del quartiere più irriverente della città di Roma. La quarta edizione del festival, organizzato e prodotto da Waldo Event Network e Preneste Pop, avrà inizio domenica ...APPROFONDIMENTI UMBRIA Todi, tutte le star del cinema per la rassegna SPOLETO Don Matteo 13, mercoledì a Spoleto il ciak ROMA Roma, al via il 'Festival' Regia e cast La pellicola è ...Da Moretti a Belushi, tra Pasolini e Ian Curtis: al Pigneto Film Festival sbarca la prima puntata del nostro Fight Corn con Fulmnacci e Brando Pacitto ...La mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si è recentemente conclusa c, è una dei più importanti eventi del mondo del cinema mondiale e sicuramente il più influente in Italia, ch ...