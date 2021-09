Pier Silvio Berlusconi pronto a denunciare per truffa i produttori di Star in the Star: il motivo (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pier Silvio Berlusconi denuncia la Banijay? Dopo la messa in onda di una sola puntata Star in the Star condotto da Ilary Blasi potrebbe non fare una brutta fine. Stavolta non c’entrano nulla i dati Auditel anche se il primo appuntamento ha racimolato solo l’11% di share e nemmeno due milioni di telespettatori. La trasmissione L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 settembre 2021)denuncia la Banijay? Dopo la messa in onda di una sola puntatain thecondotto da Ilary Blasi potrebbe non fare una brutta fine. Stavolta non c’entrano nulla i dati Auditel anche se il primo appuntamento ha racimolato solo l’11% di share e nemmeno due milioni di telespettatori. La trasmissione L'articolo proviene da KontroKultura.

