Petrolio: in rialzo a 71,43 dollari (+1,39%) (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quotazioni petrolifere in rialzo questa mattina: il Wti viene scambiato a 71,43 dollari al barile con un aumento dell'1,39%, mentre il Brent sale a 75,32 dollari (+1,29%). . 22 settembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 settembre 2021) Quotazioni petrolifere inquesta mattina: il Wti viene scambiato a 71,43al barile con un aumento dell'1,39%, mentre il Brent sale a 75,32(+1,29%). . 22 settembre 2021

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Borse, tregua su Evergrande e attesa per la Fed Oro stamattina di nuovo in avvicinamento, a quota 1.800 dollari, dopo tre sedute di rialzo. Petrolio WTI in rialzo dell'1%, a 71,3 dollari, sulle aspettative di un forte calo delle scorte di greggio ...

Wall Street: ieri Dj ( - 0,15%) e S&P in lieve calo, oggi si guarda alla Fed Il Nasdaq Composite, invece, si e' mantenuto in rialzo di 32,49 punti (+0,22%). Il petrolio Wti al Nymex ha guadagnato 27 centesimi, lo 0,4%, e ha chiuso la seduta a 70,56 dollari al barile, nel ...

Petrolio: in rialzo a 71,43 dollari (+1,39%) - Economia ANSA Nuova Europa

Petrolio: in rialzo a 71,43 dollari (+1,39%) Quotazioni petrolifere in rialzo questa mattina: il Wti viene scambiato a 71,43 dollari al barile con un aumento dell'1,39%, mentre il Brent sale a 75,32 dollari (+1,29%). (ANSA). (ANSA) ...

