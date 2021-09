Personale ATA e lavoro agile | le disposizioni e i provvedimenti

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Stesse procedure che per i docenti sono applicate alATA. Infatti, a seguito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, sia per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che per l’Assistente amministrativo e, se fosse necessario ed opportuno, per l’Assistente tecnico, sarebbe prevista la possibilità di svolgere attività L'articolo .

Presupposto cardine per la ripresa in sicurezza e per controllare l'andamento dei contagi è il green pass obbligatorio, per insegnanti,e studenti universitari nonché l'adozione di ...Però so di altri cittadini, tradocente,e amministrativi, che si stanno muovendo per presentare dei ricorsi. Ricorsi che a mio modo di vedere diventeranno una valanga, visto che ..."Abbiamo lavorato alacremente per tutta l’estate, rivisitando nuovamente il nostro piano di sicurezza, rivedendo la configurazione di aule, corridoi, spazi interni ed esterni, fissando regole molto st ...Lamezia Terme – Sulla recente apertura dell’anno scolastico, interviene Fernando Nucifero, avvocato e referente istruzione del movimento civico lametino ‘Patto Sociale’. “Il 13 settembre - esordisce N ...